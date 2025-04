(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Il cordoglio del presidente Paolini, che ricorda l’udienza con l’Upi: ‘Ha

costruito ponti e guardava alla pace: un lascito da custodire’

Scomparsa Papa Francesco, bandiere a mezz’asta in

Provincia

PESARO – Bandiere a mezz’asta in via Gramsci, nella sede della Provincia di Pesaro e

Urbino, in segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. «Il suo pontificato ha

costruito ponti al posto dei muri – dice il presidente Giuseppe Paolini – nel segno del

dialogo e non di una difesa di rigidità contrapposte. Un lascito che abbiamo il dovere di

custodire e portare avanti guardando alla pace, all’inclusione e all’attenzione verso i più

deboli. Mancherà molto anche al nostro territorio, che ha sempre manifestato profondo

affetto verso la sua figura. Personalmente non dimenticherò mai l’emozione provata nel

2019, nella sala Clementina, in occasione dell’udienza riservata ai presidenti delle

Province con l’Upi. Era già un uomo fragile e provato, eppure ebbi la sensazione di

trovarmi davanti a un Gigante. Un momento straordinario per tutti i presidenti di Provincia

presenti, che porterò sempre nel cuore».