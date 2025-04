(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Salute, Girelli (Pd): superare diseguaglianze di genere nella prevenzione e cura

“Oggi è la giornata nazionale della salute della donna. Data scelta nel 2015 non a caso, ma coincidente con il giorno in cui, nel 1909, nacque Rita Levi-Montalcini. Partendo dal contributo fondamentale delle donne alla ricerca e alla medicina rimane da affrontare, non solo formalmente, ma concretamente la perdurante diseguaglianza, anche in sanità tra uomini e donne. Esiste il ritardo del Servizio Sanitario nell’organizzarsi, tenuto conto della diversità biologica, spesso si pensa solo “al maschile”, esiste la necessità di superare le tante difficoltà di genere che spesso condizionano le donne nell’intraprendere adeguati percorsi di prevenzione e cura, con notevole pregiudizio per la loro salute. È tempo di impegni ben precisi nell’attuazione di norme a suo tempo approvate, nel tradurle in regolamenti e protocolli vincolanti, è un dovere farlo, è un diritto per le donne ottenerlo, è una necessità dello Stato per essere una vera democrazia”. Lo dichiara Gian Antonio Girelli, deputato Pd e vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta Covid, a proposito della giornata nazionale della salute della donna.

Roma, 22 aprile 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it