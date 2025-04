(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

Promozione Pinguini e Biobliz al Bioparco il 24 e 27 aprile

In occasione della Giornata Mondiale del Pinguino, che si celebra ogni anno il 25 aprile, giovedì 24 al Bioparco è stata pensata una promozione speciale: i bambini e adulti mascherati da pinguino (vale anche il frac!) avranno l’ingresso ridotto,

bambini: €10 invece di €14 e adulti: €15 invece di €19. Dalle ore 11.00 alle 17.00 davanti all’area pinguini sarà presente un operatore didattico che racconterà curiosità, abitudini e le minacce che mettono a rischio questi animali.

Domenica 27 aprile 2025 il Bioparco di Roma aderisce alla ‘City Nature Challenge 2025’, gara amichevole tra cittadini di centinaia città di tutto il mondo per documentare la biodiversità e diffondere la cultura della tutela dell’ambiente, con le visite guidate dal titolo “La biodiversità intorno a noi”.

L’evento mondiale, che si svolge dal 28 aprile al I maggio in contemporanea in 450 città, consiste nella raccolta, da parte dei cittadini, del maggior numero di fotografie e di osservazioni naturalistiche urbane (bioblitz) con la partecipazione di scienziati e volontari che raccoglieranno e catalogheranno dati sulla biodiversità urbana e periurbana. Nei 17 ettari del Bioparco, in compagnia di guide naturalistiche, si andrà alla scoperta di: germani reali, scoiattoli, cornacchie, gabbiani, farfalle e di tanti altri animali che è possibile incontrare nel parco.

Le visite guidate, comprese nel costo del biglietto del Bioparco, si svolgeranno dalle ore 10.30 alle 15.15 e avranno la durata di un’ora; la prenotazione si effettua il giorno stesso all’ingresso del parco.

City Nature Challenge è un evento di Citizen Science sulla Biodiversità urbana, ideato nel 2016 dal Museo di Storia Naturale della contea di Los Angeles e dall’Accademia delle Scienze della California (USA). Dal 2018 è un evento internazionale che vede la partecipazione di città di tutto il mondo.

