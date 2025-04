Pd, Zan, (Pd): Donato Metallo esempio perfetto di impegno per società più giusta

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

giusta

“Con la scomparsa di Donato Metallo perdiamo una persona che ha saputo

rendere la politica un atto quotidiano di cura e giustizia. Donato ha

incarnato un’idea alta e concreta di impegno pubblico, portando nelle

istituzioni la forza dei valori in cui credeva: uguaglianza, giustizia

sociale, diritti. È stato il primo firmatario della legge contro

l’omolesbotransfobia approvata dalla Regione Puglia, la prima in Italia,

contribuendo a segnare un passo fondamentale nella lotta per i diritti

LGBTQIa+. Il suo è stato un esempio perfetto di impegno per una società più

giusta. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio.”

Così in una nota Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria

nazionale ed europarlamentare del Pd.

