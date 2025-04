(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 Zingatetti (Pd) : Se ne va un grande papa umano

Papa Francesco ha lasciato questa vita terrena.

Se ne va un grande Papa umano, che ha lottato e ha gridato per un mondo più giusto. È stato un messaggio potente che molti, troppi, non hanno voluto ascoltare.

Ogni anno, per molti anni, da Presidente di Regione, ho varcato la porta del suo ufficio privato per lunghi incontri e in molte altre occasioni delle quali non ho mai parlato. Erano momenti per dialogare, raccontare e discutere. Ogni volta conservava memoria dell’incontro precedente.

La prima volta gli dissi: “Santità, credo nei valori cattolici ma non ho il dono della fede”. Si mise a ridere e mi rispose: “Bene! Comunque anche lei crede in un mondo più giusto per l’umanità e per i poveri. Faccia tutto ciò che può per questo”.

Con incredibile umanità, dopo la morte di mia madre, prima di un evento, mi fece chiamare dietro il palco per dirmi: “Ho detto una preghiera per sua madre”. Quando venne a sapere della malattia che avevamo scoperto a Natale, mi regalò un rosario benedetto dicendomi: “Lo dia a sua madre e dica che glielo manda il Papa”.

Poi era curioso, si informava e lanciava moniti a favore degli ultimi: “Fate il possibile per gli anziani soli, quelli che non vedete mai, chiusi nelle loro solitudini”.

Tra tante altre cose, non posso dimenticare quando alla fine del 2020, dopo la mia malattia da Covid, mi fece chiamare per chiedermi curioso come fosse andata.

Poi, alla fine, mi disse: “Nel 2025 avremo il grande Giubileo” aggiungendo con un sorriso “Non so se io ci sarò, ma si attivi, parli con il Governo, è importante prepararci tutti”

Caro Papa Francesco, i nostri sguardi si sono incrociati nella Basilica di San Pietro la notte del 24 dicembre, all’apertura della Porta Santa.