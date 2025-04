(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 La Provincia di Varese si stringe al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, il messaggio del Presidente Magrini:

“Con profondo dolore, l’Amministrazione Provinciale di Varese si unisce al cordoglio della grande comunità della Chiesa, della società tutta che ha riconosciuto in Papa Francesco qualcuno che travalica la “sola” guida spirituale, individuandolo anche come guida fortemente “politica”. Francesco è stato più di ogni altro il Pontefice delle periferie del mondo. Ha sempre privilegiato gli angoli del pianeta dimenticati dal mondo, accendendo lui i riflettori su realtà che rischiano di essere perennemente in secondo piano. Un esempio per il mondo politico tutto in ordine al suo essere riformista guardando ai tempi che si vivono. Diversi i temi del suo impegno: dalla giustizia sociale alla lotta alle disuguaglianze, l’accoglienza, il rispetto per il pianeta e l’ambiente e infine la pace. Proprio sui conflitti in corso, da anni ha fatto appello – inascoltato – per la fine dei bombardamenti che “sentiva” sul proprio corpo, incoraggiando invece a mostrare amore universale”.

Marco Magrini

Presidente di Provincia di Varese