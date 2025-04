(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 *Papa. Albano (Mef), “Profonda umanità e impegno per la pace di Papa

Francesco eredità indelebile”*

Roma, 21 aprile 2025 – “È con profondo dolore e sincera commozione che

apprendiamo della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, guida spirituale

e umana di valore straordinario.” Lo dichiara in una nota il

Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano.

“Ricordiamo con commozione – aggiunge – il suo instancabile impegno per la

pace, la sua profonda umiltà che ha toccato i cuori di milioni di persone

in tutto il mondo, testimoniata anche nella giornata di ieri, dove nel

giorno di Pasqua ha desiderato essere tra la gente per ricevere l’abbraccio

cristiano”.

“La scomparsa di Papa Francesco lascia un vuoto incolmabile, ma la sua

eredità di amore, misericordia e impegno per il dialogo tra culture e

popoli continuerà a ispirare il nostro cammino. Egli è stato un faro di

speranza, un costruttore di ponti, un esempio di dedizione al prossimo.

Esprimiamo la nostra profonda gratitudine per il suo servizio e ci uniamo

in preghiera con la Chiesa Cattolica e tutti i fedeli”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*