Campionati Europei Under 23 – Da giovedì 24 azzurrini all’assalto dell’edizione di “Tallinn 2025”

Non c’è sosta per la scherma italiana, pronta a vivere un altro

importante appuntamento internazionale di questa intensissima stagione

post olimpica. Da giovedì 24 a domenica 27 aprile, infatti, la

spedizione azzurra sarà in pedana nei Campionati Europei Under 23

“Tallinn 2025”. Sono 24 gli atleti convocati, più sei riserve in patria

(una per ciascuna specialità), per la trasferta in Estonia che vedrà per

la prima volta nel ruolo di Capo delegazione il Consigliere federale

Federico Vismara, iridato di spada maschile a squadre in carica.

Tra i prescelti anche due freschi campioni del mondo Under 20, lo

sciabolatore Cosimo Bertini e il fiorettista Mattia De Cristofaro, che

pochi giorni fa a Wuxi hanno vinto – rispettivamente – il titolo iridato

individuale e a squadre, nonché due sorelle, Benedetta e Carlotta

Fusetti, nella sciabola femminile, e due campioni europei Under 23

uscenti, entrambi nella spada, Filippo Armaleo e Gaia Caforio, che hanno

trionfato un anno fa ad Antalya.

I Commissari tecnici azzurri hanno puntato su quartetti molto

competitivi e ambiziosi – convocati anche elementi che hanno già

conquistato podi in Coppa del Mondo tra gli Assoluti – che saranno

impegnati sia nelle prove individuali che a squadre per contendersi i 12

titoli continentali in palio in questa 16^ edizione dell’Europeo Under

In pedana saliranno i fiorettisti Mattia De Cristofaro, Damiano Di

Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini; le fiorettiste Giulia Amore,

Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis; gli sciabolatori

Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico; le

sciabolatrici Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e

Manuela Spica; gli spadisti Filippo Armaleo, Nicolò Del Contrasto,

Simone Mencarelli ed Enrico Piatti; e le spadiste Gaia Caforio, Carola

Maccagno, Lucrezia Paulis e Vera Perini.

Gli azzurri saranno guidati dai tecnici Serena Pivotti per il fioretto,

Marco Ciari e Cristiano Imparato per la sciabola, Giacomo Falcini e

Maurizio Mencarelli per la spada, supportati dal medico Edoardo

Colantoni, dal fisioterapista Alessio Filippi Bellu e dall’armiere Paolo

Battocchio.

Tra gli Official, a Tallinn, saranno presenti inoltre la Safeguarding

officer Cecilia Brunetti e gli arbitri Vincenzo Costanzo e Pietro

Frezza.

Il programma in Estonia si dipanerà in quattro giornate di gare, le

prime due dedicate alle prove individuali, la seconda metà dell’Europeo

alle competizioni a squadre.

“_La categoria Under 23 è importantissima nel percorso di crescita dei

nostri atleti ed è per tale motivo che rivolgiamo grande attenzione a

questo Europeo, a cui ovviamente ci avviciniamo con ambizione e

desiderio di essere competitivi in tutte le armi_ – ha detto il

Presidente federale Luigi Mazzone -_. Siamo reduci da 10 medaglie e

grandi soddisfazioni dei Mondiali Giovani e Cadetti di Wuxi, e contiamo

di confermare nella kermesse continentale in Estonia l’ottimo stato di

salute della scherma italiana del presente e del futuro_”.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 – TALLINN (ESTONIA), 24-27 APRILE 2025

GLI ATLETI CONVOCATI

Fioretto maschile: Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Giulio

Lombardi, Tommaso Martini

_Riserva:_ _Giuseppe Franzoni_

Fioretto femminile: Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari,

Aurora Grandis

_Riserva: Benedetta Pantanetti_

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo,

Antonio Tallarico

_Riserva: Lorenzo Ottaviani_

Sciabola femminile: Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi,

Manuela Spica

_Riserva: Maria Clementina Polli_

Spada maschile: Filippo Armaleo, Nicolò Del Contrasto, Simone

Mencarelli, Enrico Piatti

_Riserva:_ _Fabrizio Cuomo_

Spada femminile: Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vera

Perini

_Riserva: Vittoria Siletti_

LO STAFF

Capo delegazione: Federico Vismara

Tecnico fioretto: Serena Pivotti

Tecnici sciabola: Marco Ciari, Cristiano Imparato

Tecnici spada: Giacomo Falcini, Maurizio Mencarelli

Medico: Edoardo Colantoni

Fisioterapista: Alessio Filippi Bellu

Armiere: Paolo Battocchio

IL PROGRAMMA GARE

24 aprile

Spada maschile individuale

Fioretto femminile individuale

Sciabola femminile individuale

25 aprile

Spada femminile individuale

Fioretto maschile individuale

Sciabola maschile individuale

26 aprile

Spada maschile a squadre

Fioretto femminile a squadre

Sciabola femminile a squadre

27 aprile

Spada femminile a squadre

Fioretto maschile a squadre

Sciabola maschile a squadre —

