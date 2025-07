CONTIENE FOTO# MOVIDA DI OSTIA E FREGENE SOTTO LA LENTE DEI CARABINIERI. DUE PERSONE ARRESTATE E 4 DENUNCIATE A PIEDE LIBERO. 6 GIOVANI SEGNALATI AL PREFETTO QUALI ASSUNTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 1.410 UTENTI DELLA STRADA SOTTOPOSTI AL CONTROLLO D

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

movida di OSTIA E FREGENE sotto la lente dei carabinieri.

due persone arrestate e 4 denunciate a piede libero.

6 GIOVANI segnalatI al prefetto quali assuntORI di sostanze stupefacenti.

1.410 utenti della straDa sottoposti al controllo dell’alcol-test.

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi preventivi di controllo del

territorio nella Capitale, con particolare riguardo alle località di

maggiore afflusso per la movida estiva di Ostia e Fregene, i Carabinieri

della Compagnia di Roma Ostia hanno complessivamente sottoposto al

precursore dell’alcol-test 1410 conducenti. Il bilancio dell’attività ha

portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero per altre 4.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno

arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 25 anni, trovato

a bordo di un’utilitaria a noleggio, in possesso di 48 involucri

termosaldati di cocaina, pronti per essere venduti. I Carabinieri della

Stazione di Ostia, invece, hanno rintracciato e arrestato un cittadino del

Cile, destinatario di un ordine di carcerazione, per pregressi reati contro

il patrimonio.

I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno invece denunciato

tre cittadini originari della Romania, in quanto gravemente indiziati di

aver abbandonato rifiuti in strada, circa 3m di materiali in truciolato di

un mobilio in disuso. Il conducente dell’autocarro sul quale viaggiavano, è

stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, dopo

essere stato trovato, senza giustificato motivo, con una mazza da baseball

sotto il sedile di guida.

A seguito dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno

fermato un uomo alla guida di una moto, senza casco, e denunciato poiché al

controllo dell’alcol test è risultato avere un tasso alcolemico superiore a

quello consentito. L’uomo è stato anche trovato in possesso di una dose di

cocaina destinata all’uso personale, per questo motivo è stato segnalato al

Prefetto.

Segnalate infine altre 5 giovani frequentatori della movida, trovate in

possesso di modiche quantità di droga – hashish, marijuana e crack

