CONTROLLI ANTI-MOVIDA NEL QUARTIERE APPIO-TUSCOLANO. CARABINIERI FERMANO UN UOMO ALLA GUIDA DI UN’UTILITARIA CHE HA RIFIUTATO DI SOTTOPORSI AL CONTROLLO DELL’ALCOL-TEST. L’UOMO E’ GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, GUID

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 CONTROLLI ANTI-MOVIDA NEL QUARTIERE APPIO-TUSCOLANO

CARABINIERI FERMANO UN UOMO ALLA GUIDA DI UN’UTILITARIA CHE HA RIFIUTATO DI

SOTTOPORSI AL CONTROLLO DELL’ALCOL-TEST.

L’UOMO E’ GRAVEMENTE INDIZIATO DEI REATI DI, RESISTENZA A PUBBLICO

UFFICIALE, GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOL, E GUIDA CON PATENTE DI GUIDA

MAI CONSEGUITA.

L’altra sera, un umo alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt

imposto da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza

Dante. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato pochi istanti dopo, in

via Appia Nuova, dove il conducente, in evidente stato di ebrezza, si è

rifiutato di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico. Proseguendo nel

controllo, i militari hanno anche appurato che il soggetto era sprovvisto

della patente di guida perché mai conseguita.

Raccolti gravi indizi a carico dell’uomo, un cittadino russo di 25 anni, nei

suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a

pubblico Ufficiale, guida senza patente poiché mai conseguita e guida sotto

l’influenza dell’alcol, alla Procura della Repubblica di Roma.