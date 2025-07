(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 ISTRUZIONE, ALOISIO (M5S): “VALIDATA SVILISCE GIOVANI E ALIMENTA DISOCCUPAZIONE”

Roma, 6 luglio – “Le dichiarazioni del ministro Valditara secondo cui occorre introdurre un percorso 4+2 per gli istituti tecnici e professionali sono, ancora una volta, pura propaganda che rischia di fare più danni che altro. La realtà è che, da piccoli, non si hanno ancora le idee chiare sul proprio futuro, e bloccare i percorsi formativi a 15 anni può portare a un abbandono scolastico massiccio e prematuro. L’idea di impostare un percorso così rigido e precostituito non tiene conto delle esigenze di una generazione che, tra AI, robot e cambiamenti rapidi del mercato del lavoro, rischia di trovarsi con una formazione obsoleta e poco spendibile. La formazione tecnica e professionale, così com’è pensata, dovrebbe essere un’opportunità di crescita, ma con questa visione anacronistica si rischia di creare solo futuri disoccupati, senza considerare che molte competenze potrebbero diventare inutili nel giro di pochi anni. I ragazzi meritano di più: hanno bisogno di un sistema che valorizzi le loro capacità, che dia loro strumenti concreti per il futuro e che non li etichetti in percorsi predeterminati prematuramente. La verità è che quest’impostazione a cui sta puntando Valditara, sempre più ‘ministro della distruzione’ più che ‘dell’istruzione’ rischia solo di alimentare la macchina della disoccupazione”.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

