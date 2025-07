Comunicato Stampa – Atac, intervento vigili del fuoco presso locali tecnici

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

Atac, intervento vigili del fuoco presso locali tecnici

Atac ha chiesto intervento del vigili del fuoco presso il centro di

controllo delle sottostazione elettrica della rete tranviaria per verifiche

tecniche. Nei locali, che ospitano solo macchinari, si è sviluppata

fumosità probabilmente da un pacco batterie.

L’evento non ha avuto conseguenze per la persone né per i servizi di

trasporto che sono regolari.

