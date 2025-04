Tumore al seno, lo scienziato Corso- “Al Sud ancora lontani dall’obiettivo prevenzione”.  

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

Palomonte (Salerno). “Al Sud e nelle Aree Interne ancora lontani dall’obiettivo prevenzione al 100%”. È l’allarme lanciato a Palomonte, dallo scienziato e oncologo dello Ieo di Milano, Giovanni Corso. Prevenzione che, nei comuni delle aree interne- vede “circa il 60% delle donne che dopo i 40 anni ancora non eseguono una mammografia regolarmente così come previsto annualmente dalle linee guida -spiega lo scienziato e oncologo Giovanni Corso. -Per questo motivo, diventa ancora più importante effettuare le giornate di educazione e di screening. Ringrazio l’amministrazione comunale di Palomonte -conclude Corso-per aver voluto la mia presenza a Palomonte e faccio appello a tutti, giovani e adulti affinché la prevenzione diventi una priorità”. Chirurgo senologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Ricercatore Università degli Studi di Milano e responsabile Miur per la Ricerca scientifica, Presidente European Cancer Prevention e scienziato di fama mondiale sulla ricerca sul cancro al seno, Giovanni Corso, famoso in tutto il mondo scientifico e accademico per i suoi studi sulla genetica e l’ereditarietà dei tumori, è stato ospite del Comune di Palomonte, nell’ambito della giornata di screening gratuiti di prevenzione del tumore al seno che si è svolta questo pomeriggio a Palomonte. “Siamo fieri di aver ospitato uno scienziato di fama mondiale nel nostro territorio per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno e salvare vite umane”. Così il sindaco del Comune di Palomonte, Felice Cupo, e l’assessore alle politiche sociali di Palazzo di Città, Anna Annunziata Massa, che hanno ospitato lo scienziato e oncologo dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. L’evento, patrocinato dal Comune di Palomonte ha visto la presenza del sindaco Felice Cupo e dell’amministrazione comunale, del Comune di Postiglione con il vicesindaco Pasquale Caputo e l’assessore Gessica Trotta, dell’associazione Alta Irpinia Solidale con il presidente Vitale Recce e dell’associazione European Cancer Prevention, che hanno accolto lo scienziato e oncologo Corso presso Palazzo di Città, dove è stata consegnata una targa di ringraziamento a nome della cittadina di Palomonte e dell’amministrazione comunale. Dopo i saluti istituzionali presso il Comune, la giornata è poi proseguita con la visita gratuita di oltre 70 donne in piazza Umberto Carbone. “Siamo felici della collaborazione tra i due Comuni nel segno della solidarietà e della tutela della salute”- hanno spiegato il vicesindaco del Comune di Postiglione, Pasquale Caputo e l’assessore Gessica Trotta. Prevenzione che diventa ancora più importante nelle Aree Interne della Campania, come sottolinea il presidente di Alta Irpinia Solidale, Vitale Recce- “La presenza dello scienziato Corso nei nostri territori- spiega Recce- rappresenta il richiamo alla popolazione a mettere al centro la salute. Le aree interne campane, quasi sempre dimenticate, registrano un elevato numero di persone che non fanno attività di screening per la carenza di servizi sanitari e la lontananza dagli ospedali. Questa occasione- chiosa Recce- è anche l’opportunità per le amministrazioni locali ad incentivare la realizzazione di centri diagnostici nelle strutture pubbliche abbandonate”.