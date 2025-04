(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Politica, Pacifico: "Forza Italia si rinnovi nella dirigenza e nei diritti". 19 aprile 2025

19 aprile 2025

Sono in tanti che hanno lasciato Forza Italia a causa della coalizione a trazione meloniana, in ultimo la ex senatrice Barbara Masini che, per questo motivo passata a Calenda, ora che il leader decide di appoggiarsi alla destra estrema per rivitalizzare il partito come marcato dall’ultimo congresso con la presenza e l’intervento politico della Presidente del Consiglio, se ne va anche da Azione. La dirigenza del Lazio come quella nazionale va rinnovata con esponenti moderati attenti ai diritti e alla legalità, perché lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Aprilia in provincia di Latina è sintomatico di un sistema antico fino ad oggi evidente ma silente, dove è mancato il controllo dei responsabili politici territoriali. Marina Berlusconi se vuole prendere le distanze da questi gravi episodi deve assumere la responsabilità della segreteria e procedere a dare nuova linfa e postura a Forza Italia. Siamo in tanti ad attendere un nuovo percorso, lontano da situazioni irrituali che assicuri tutela ai cittadini per il loro benessere, con una crescita economica del Paese nella linea liberal democratica che merita. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.