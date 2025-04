(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

**Contratto sviluppo ex Lucchini, Giani e Marras: "Passo significativo

per rilancio Piombino”**

Soddisfazione espressa dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore a

economia e turismo Leonardo Marras dopo la notizia della firma del

Contratto di Sviluppo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

Regione Toscana e Invitalia e Jsw Italy per la concessione all’acciaieria,

specializzata nella produzione di rotaie, di circa 33 milioni di euro (più

di 32 dal Governo, 5oomila euro dalla Regione) per lo sviluppo del progetto

di ammodernamento del laminatoio ferroviario. Il Contratto fa seguito al

Protocollo d’intesa firmato nel marzo 2024.

“Con questa firma – ha commentato il presidente Giani – compiamo un passo

fondamentale verso il rilancio strategico dell’ex acciaieria Lucchini di

Piombino, oggi cuore produttivo del gruppo Jindal. Un investimento da 143

milioni di euro, sostenuto da oltre 32 milioni di fondi pubblici nazionali

e 500mila euro regionali, che trasformerà il laminatoio ferroviario in

un’eccellenza europea, raddoppiandone la capacità produttiva e innovando

la qualità delle rotaie. Piombino si conferma così un polo siderurgico

chiave non solo per la Toscana, ma per l’intera Italia, in linea con la

visione che abbiamo sostenuto fin dall’inizio: riconvertire, modernizzare e

creare occupazione di qualità, senza impattare ulteriormente sull’ambiente

grazie all’esonero della VIA. Questo accordo, insieme al futuro

insediamento di Metinvest, disegna una nuova era per la siderurgia

italiana, connessa ai mercati globali e capace di competere con tecnologie

avanzate”. Giani ha concluso ringraziando “il Governo, le istituzioni

locali e i lavoratori per la collaborazione: è la prova che, attraverso il

dialogo e la programmazione, possiamo superare anni di difficoltà e

costruire un futuro sostenibile per Piombino e per tutta la filiera

dell’acciaio toscano”.

“La sottoscrizione di questo Accordo di Sviluppo – ha aggiunto Marras –

rappresenta un momento di vero rilancio dell’area industriale di Piombino,

che da troppo tempo attende una svolta concreta. Non si tratta solo di

investimenti industriali, ma di una visione che mette insieme innovazione,

sostenibilità ambientale e tutela dell’occupazione. La Regione Toscana ha

accolto la proposta pervenuta da Invitalia e con il proprio contributo

conferma il valore strategico di questo progetto; siamo orgogliosi di

contribuire con risorse e impegno a una transizione che guarda al futuro,

senza dimenticare le persone e il territorio. Siamo sicuri che l’attuazione

del programma contribuirà a restituire prospettive di crescita e

stabilità a un sito produttivo di importanza storica per l’intera

regione”.