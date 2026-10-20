Camera dei deputati: Eventi in diretta di oggi

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Eventi in diretta di oggi:
📌 10 – Sala della Regina – Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro. 3^ edizione. Saluto del vicepresidente Mulè. Introduce
Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32556
👉 Qui programma completo: https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-63126
📌 15 – Sala del Refettorio – Verso una mobilità più sostenibile. Scenari e prospettive per cittadini e industria.
Saluto del vicepresidente Costa.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32580
📌 15.30 – Sala Matteotti – L’Alzheimer come sfida di sanità pubblica. Saluto della segretaria di Presidenza Patriarca.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32581
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