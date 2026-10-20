Diserbo, proseguono in città le operazioni per l’eliminazione delle erbe infestanti

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Da quando è partito l'intervento, le strade interessate dalla rimozione della vegetazione spontanea hanno raggiunto i 208 chilometri
Livorno, 19 ottobre 2026 – Continuano a pieno ritmo le operazioni di diserbo dei marciapiedi sul territorio comunale.
L'intervento per l'eliminazione delle erbe infestanti, iniziato lo scorso 15 settembre, sta interessando sia le vie del centro sia i quartieri periferici. Ad oggi sono circa 208 i chilometri di strade interessati dai lavori eseguiti dalla ditta Isam Srl che ha l'affidamento del servizio per tre anni.
I prossimi interventi riguarderanno Fabbricotti, Ospedale, San Marco, San Jacopo, Porta a Mare, Colline e Venezia.
Quatto le squadre al lavoro, alle quali, nei casi di emergenza, può aggiungersene una quinta.
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