[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 721 (Nel primo anniversario della scompasra comunità settempedana ricorda il cardinale Edoardo Menichelli con una Santa Messa e una targa commemorativa nella chiesa di Serripola) + foto

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA COMUNITÀ SETTEMPEDANARICORDA
CARDINALE MENICHELLICON MESSA ED UNA TARGA COMMEMORATIVA
Nel primo anniversario della scomparsa di monsignor Edoardo Menichelli,
la Comunanza Agraria di Serripola e Tabbiano ha organizzato una solenne
commemorazione per ricordare, insieme a tutta la comunità settempedana,
una delle figure più illustri, amate e stimate della Chiesa italiana.
L'appuntamento è fissato per domani (*martedì 20 ottobre*), alle ore 11,
con la celebrazione di una Santa Messa nella chiesa della frazione di
Serripola, borgo natale del compianto cardinale. Al termine della
funzione religiosa si terrà la cerimonia inaugurale di una targa
commemorativa appositamente collocata sulla facciata della chiesa, a
imperitura memoria del suo profondo legame con la comunità d'origine.
Nato a Serripola il 14 ottobre 1939 e scomparso il 20 ottobre 2025
all'età di 86 anni, monsignor Edoardo Menichelli ha vissuto una vita
interamente consacrata al Vangelo e al servizio della Chiesa,
distinguendosi sempre per la straordinaria umiltà, la vicinanza alla
gente e una grandissima autorevolezza pastorale.
Ordinato sacerdote il 3 luglio 1965, ha ricoperto incarichi di altissimo
profilo istituzionale e pastorale: è stato funzionario presso il Supremo