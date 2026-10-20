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Politica Interna

Cittadinanza, Barabotti (Lega): giovani stranieri che hanno distrutto città la meritano? Per noi no

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Roma, 19 ott. – "Quei ragazzi stranieri che negli ultimi due giorni hanno devastato le nostre città, saccheggiato i negozi e aggredito le Forze dell'Ordine meritano la cittadinanza italiana? Per noi no, ed è per questo che presenteremo degli emendamenti a questa proposta di legge per inserire tra i reati ostativi all'acquisizione della cittadinanza anche la devastazione, il saccheggio, l'aggressione e l'oltraggio ai pubblici ufficiali. Le immagini delle violenze di questi giorni hanno visto il protagonismo di quelli che la sinistra si ostina a chiamare italiani di seconda generazione ma che in realtà sono stranieri, immeritatamente in Italia da generazioni. Le opposizioni si ostinano a imporre un dibattito su tempi e diritti, mentre noi vogliamo ribaltare il punto di vista e iniziare a parlare di cittadinanza partendo dal rispetto e dai doveri, da cosa significhi appartenere ad una comunità, dal peso delle nostre leggi e dalla capacità di saper parlare la lingua italiana. Ricordiamoci che apertura non significa assenza di rispetto nei confronti della nazione ospitante. Se non ci diamo regole, come stiamo facendo noi oggi con questa proposta di legge, anziché verso l'integrazione degli stranieri andremo verso la sottomissione dei nostri cittadini".

(AGENPARL)
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