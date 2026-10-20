Wonder Film Festival: dal 22 al 24 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - AGR Basilicata
Ottobre 19, 2026
Seconda edizione del festival dell'audiovisivo in Basilicata interamente dedicato agli istituti scolastici, ai docenti, ai bambini e ai ragazzi. Oltre 300 i corti in concorso provenienti da scuole italiane ed estere. Masterclass, laboratori e proiezioni di film di animazione per famiglie.
L'ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi al sito
Proiezioni, dibattiti con ospiti, numerose masterclass e seminari rivolti ai docenti, ai formatori e agli operatori del settore, animeranno il Piccolo Teatro Cesam di Potenza nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2026, per la seconda edizione del Wonder Film Festival: il festival dell'audiovisivo interamente dedicato a bambini e ragazzi.
Oltre 300 i cortometraggi in concorso, provenieneti da istituti scolastici italiani ed esteri, che saranno valutati da una giuria under 35.
La kermesse è organizzata dal Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee (CeSAM) in collaborazione con la Biblioteca "Maurizio Leggeri" (CGIAM) e con il sostegno dell'Ufficio Scolastico Regionale – USR Basilicata.
Ad illustrarci il programma la direttrice artistica del Wonder Film Festival, Lucia Varasano.
Guarda la puntata di Caleidoscopio.
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