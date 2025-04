(ARC) A REDAZIONI: 22/4 Ud ROSOLEN Recruiting con Comune S.Giovanni Natisone

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, terr? una

conferenza stampa per presentare il Recruiting Day organizzato

dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il

Comune di San Giovanni al Natisone a favore di 9 aziende del

territorio che cercano personale.

La conferenza stampa si terr?:

MARTED? 22 APRILE

alle 11.30

a Udine

nella Sede della Regione (sala Pasolini)

in via Sabbadini, 37.