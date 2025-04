Cordoglio della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro per la scomparsa dell’onorevole Michele Traversa, uomo delle istituzioni vicino al mondo sindacale e alla Polizia di Stato – COMUNICATO STAMPA DEL 13.04.25

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

DEL 13 APRILE 2025

Cordoglio della Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro

per la scomparsa dell’onorevole Michele Traversa, uomo delle istituzioni

vicino al mondo sindacale e alla Polizia di Stato

La Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato FSP Polizia di Stato

intende ricordare, con profonda stima e sincera commozione, l’onorevole

Michele Traversa, uomo delle istituzioni che, con grande coerenza, ha

sempre mantenuto viva la propria sensibilità sindacale, originata dalla sua

militanza nella Cisnal, restando “sindacalista in politica” in ogni ruolo

che ha rivestito.

L’onorevole Traversa ha saputo interpretare e recepire con attenzione le

istanze del territorio e anche quelle provenienti dal nostro mondo

sindacale della Polizia di Stato, dimostrando una costante apertura al

dialogo e alla collaborazione.

«Da Presidente della Provincia — dichiara la Segreteria Provinciale del

Sindacato FSP Polizia di Stato — Traversa è stato un interlocutore attento

e prezioso per noi Poliziotti, sostenendo con convinzione la proposta

avanzata dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato per la