INVITO ALLA STAMPA – 15 aprile: presentazione di Fooder – Food University of Emilia Romagna

la presente per invitarvi alla conferenza stampa di presentazione di Fooder – Food University of Emilia Romagna, associazione di Università, enti di ricerca e imprese unite, sotto l’egida della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la formazione, l’innovazione e la sostenibilità nel settore agro-alimentare.

La conferenza stampa si terrà martedì 15 aprile alle 14 nell’Aula Magna dell’Università di Parma (Sede centrale, via Università 12).

Interverranno il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca Vincenzo Colla, il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma Gianni Galaverna, referente dell’Ateneo nel Consiglio direttivo di Fooder, in rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca coinvolti, e Roberto Ciati, Scientific & Government Relations Vice President di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., referente di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. nel Consiglio direttivo di Fooder, in rappresentanza delle aziende e dei consorzi d’impresa coinvolti.

