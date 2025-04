INVITO CONFERENZA STAMPA 15 APRILE campagna contro le truffe — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

L’allarme sociale suscitato dall’aumento delle truffe ai danni di persone anziane, fragili e sole, sia per via digitale sia in presenza, continua a colpire la sensibilità delle famiglie e delle istituzioni, anche ad Ancona e richiede risposte mirate.

per illustrare la nuova campagna “Non sei solo, insieme per la sicurezza” che vede impegnati per il Comune di Ancona il corpo di Polizia Municipale,

si invitano i giornalisti ad una

CONFERENZA STAMPA

Martedì 15 aprile

alle ore 12:00



nella sala riunioni del Comando della Polizia Locale



Via dell'Industria, 5

Saranno presenti:

Giovanni Zinni, vice sindaco e assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale

Marco Caglioti, Comandante della Polizia Locale

Romina Boraso, CooS Marche