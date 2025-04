I complimenti del Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro, Rocco Morelli, al Questore Giuseppe Linares per l’eccellente organizzazione della Festa della Polizia a Soverato – COMUNICATO STAMPA DEL 11.04.25

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 11 APRILE 2025

Oggetto: I complimenti del Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di

Stato di Catanzaro, Rocco Morelli, al Questore Giuseppe Linares per

l’eccellente organizzazione della Festa della Polizia a Soverato

Il Segretario Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato di

Catanzaro, Rocco Morelli, a nome dell’intera Segreteria Provinciale che

rappresenta, intende rivolgere un sentito plauso al Questore di Catanzaro,

Dottor Giuseppe Linares, per l’eccellente organizzazione della Festa della

Polizia svoltasi ieri a Soverato (CZ), in occasione del 173° anniversario

della Fondazione della Polizia di Stato.

«L’evento – sottolinea Morelli – è stato coinvolgente e significativo sotto

ogni aspetto organizzativo. Particolarmente apprezzabile è stata la scelta

di legare i successi attuali della Polizia di Stato, in tutte le sue

articolazioni e specialità nella provincia di Catanzaro, alla memoria e

all’impegno di chi ci ha preceduto negli anni: i colleghi oggi in pensione,

che continuano a servire con onore nell’Associazione Nazionale Polizia di

Stato (ANPS), rappresentata egregiamente dal Presidente Giovanni Romeo per

la sezione di Catanzaro e da Gennaro Pileggi per la sezione di Lamezia

Terme.»

«Queste – conclude il Segretario Morelli – sono state le basi che hanno

reso questa Festa della Polizia una delle più belle e significative mai