[Comune Palermo] Nota Giuseppe Federico – Insediamento Minisindaci II Circoscrizione – Foto

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

“Oggi il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha proclamato i Minisindaci

della II Circoscrizione del progetto “Giocando in democrazia”.

Per Presidente di Circoscrizione Giuseppe Federico significa abbracciare il

futuro attraverso lo sguardo limpido dei bambini. È un’opportunità unica

per trasmettere valori autentici, per mostrare che la politica può essere

un mezzo per costruire, per prendersi cura del bene comune e per ispirare

modelli di vita sani. Insegnare ai più piccoli l’importanza della

partecipazione, della responsabilità e della solidarietà non è solo

educazione civica, ma un seme che germoglierà in una società più giusta e

consapevole. È proprio con gli occhi dei bambini che riscopriamo la purezza

dell’impegno e la bellezza del lavorare insieme per una città migliore è

una generazione che sappia rispettare le regole”.

