10 Aprile 2025

POLIZIA DI STATO. TESTA (FDI): OMAGGIA 173 ANNI DI IMPEGNO E SACRIFICIO PER SICUREZZA ITALIANI

“Nel 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebriamo un’istituzione che rappresenta un pilastro della sicurezza e della legalità in Italia. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con il loro impegno quotidiano, garantiscono la protezione delle nostre comunità, affrontando sfide complesse con professionalità e umanità. In questa giornata importante, il mio pensiero va anche a coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese, in particolare agli agenti delle scorte, simbolo di coraggio e dedizione. Il loro esempio ci ricorda quanto sia prezioso il lavoro di chi opera per la sicurezza di tutti noi. La Polizia di Stato è un esempio di servizio e responsabilità e il loro operato merita il massimo rispetto e sostegno da parte delle istituzioni e dei cittadini”. Lo dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

