Gli eventi di aprile a San Benedetto Po

*LA VALLE DEL FIUME PO TRA IL 500 E L’ANNO 1000*

Incontro pubblico con Marco Panato, Dottore di Ricerca presso l’Università

di Nottingham. Interverranno Ada Giorgi, Presidente del Parco Foce Secchia,

Antonio Bernardelli, Vice-Presidente del Parco Foce Secchia.

Marco Panato (Rovereto, 1991), storico specializzato in storia

altomedievale, studi ambientali e approcci interdisciplinari, esamina il

rapporto tra l’ambiente fluviale e le strutture economiche e politiche

dell’Italia settentrionale nel periodo post-romano, attraverso un approccio

innovativo che integra scienze sociali, fonti storiche, analisi

archeologiche e dati geo-ambientali.

*- giovedì 10 aprile, ore 20:30;*

*- presso Sala Consiliare.*

*CONFERENZE DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA*

Cicli di incontri a cura dell’Associazione Astrofili Mantovani. Secondo

incontro a tema “Occhi puntati sull’Universo invisibile – novità dal mondo

della radioastronomia italiana” – Dr.ssa S. Righini – IRA Istituto di

Radioastronomia -INAF. Prossimi appuntamenti 9 e 23 maggio 2025.

*- venerdì 11 aprile, ore 21:00;*

*- presso Sala Polivalente.*

*INAUGURAZIONE MOSTRA “LA RESISTENZA NEL MANTOVANO. UN PERCORSO DI MEMORIA”*

Inaugurazione mostra fotografica organizzata dalla sezione ANPI di San

Benedetto Po con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San

Benedetto Po, a cura di Carlo Benfatti. Visitabile fino al 2 giugno

2025 nei giorni feriali durante gli orari di apertura del Comune (lunedì –

venerdì 9.30 – 12.50 e sabato 9.00 -12.00); nei festivi, domenica 13

aprile, domenica 20 aprile, venerdì 25 aprile, domenica 4 maggio, domenica

18 maggio, lunedì 2 giugno dalle 9.00 alle 12.00.

*- sabato 12 aprile, ore 16,30; *

*- presso il Municipio.*

*INAUGURAZIONE MOSTRA “TIMELESS ICONS”*

La mostra, dal titolo Timeless Icons, allestita nel Refettorio monastico

polironiano, curata da Sandie Zanini, organizzata da Zanini Arte, col

patrocinio della Città di San Benedetto Po, della Regione Lombardia e della

Provincia di Mantova, si svilupperà in un percorso visivo di oltre 25 tele

inedite, in un gioco di contrasti e armonie, dove ogni opera getta un ponte

tra la memoria del luogo e le visioni dell’artista. Visitabile fino al 11

maggio 2025.

*- domenica 13 aprile, ore 18:00;*

*- presso Refettorio Monastico.*

*MERCATINO VINTAGE DI MIRASOLE*

A cura del Comitato di Mirasole, mercatini vintage e cicciolai con vendita

di ciccioli e strutto. Alle ore 12:00 pranzo su prenotazione e

distribuzione dell’ulivo benedetto.

*- domenica 13 aprile, ore 10:00;*

*- presso ex scuole di Mirasole.*

*21° RADUNO DELLE PALME*

Il Club Sinc Sent Mantova organizza l’ormai tradizionale Raduno delle

Palme, giunto quest’anno alla sua 21° edizione. Il ritrovo è in piazza

Folengo, dove si terranno le iscrizioni seguite dalla colazione. Si parte

poi per il giro panoramico con tappa rinfresco a metà strada e infine

pranzo presso un ristorante. La giornata si conclude come da tradizione con

premiazioni, ringraziamenti e lotteria.

È obbligatoria la prenotazione per chi vuole fermarsi a pranzo entro il 6

si svolgerà anche in caso di maltempo.

*- domenica 13 aprile, ore 8:00;*

*- presso p.zza Folengo.*

*IN BIBLIOTECA SI GIOCA*

Pomeriggi per giocare insieme con giochi in scatola, a cura

dell’Associazione Amici Ludici. Partecipazione gratuita con posti limitati.

Per bambini 6 – 11 anni.

*- mercoledì 16 aprile, ore 16:30; *

*- presso Sala delle Colonne.*

*GLI SFOGLIALIBRI – **Un difetto impercettibile di Nancy Huston*

Incontri del Gruppo di Lettura Adulti in Biblioteca.

*- lunedì 28 aprile, ore 21:00;*

*- presso Sala delle Colonne.*

