(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 PONTE STRETTO, M5S: DA MELONI CONTENTINO PER TENER BUONO SALVINI SU VIMINALE

PONTE STRETTO, M5S: DA MELONI CONTENTINO PER TENER BUONO SALVINI SU VIMINALE

Roma, 9 aprile. – “Aspettiamo di leggere il fantasmagorico passaggio approvato in Cdm che porterà all’apertura del cantiere del ponte sullo Stretto. Sta di fatto che anche questa volta, a tre giorni dai capricci bambineschi di Salvini sul Viminale, Meloni usa quest’opera come contentino, facendo credere al leader della Lega che si partirà a brevissimo coi lavori quando non è così. Non è un governo quello italiano, ma un asilo Mariuccia”. Così i parlamentari M5s in comm. Trasporti e Infrastrutture di Camera e Senato Antonino Iaria, Roberto Traversi Giorgio Fede, Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle