(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 9 aprile 2025

Oggi question time con i ministri Ciriani, Nordio, Urso, Lollobrigida e Schillaci

Si svolge oggi, mercoledì 9 aprile, alle 16.30, il question time trasmesso dalla Rai in

diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una

interrogazione sull’applicazione del segreto di Stato (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle criticità

relative alla cosiddetta legge Severino, in materia di sospensione di amministratori

regionali e locali a seguito di sentenze di condanna non definitive (Pittalis – FI-PPE);

sulle iniziative, anche di carattere normativo, per garantire un’adeguata

considerazione dei pregressi periodi in qualità di genitori affidatari ai fini

dell’adozione di minori (Loizzo – LEGA); sul diritto all’affettività delle persone

detenute, anche all’esito dell’operato del relativo gruppo di lavoro multidisciplinare

(Magi – MISTO-+EUROPA).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni

sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione dell’attività produttiva e la tutela dei

livelli occupazionali presso gli stabilimenti italiani del gruppo Beko (Bignami – FDI);

sulle iniziative per tutelare le imprese italiane in relazione ai dazi imposti dagli Usa e

promuovere l’esportazione verso altri mercati internazionali, anche attraverso il

sostegno alla ratifica dell’accordo Ue-Mercosur (Onori – AZ-PER-RE); sulle

iniziative a tutela del made in Italy a seguito dell’imposizione dei dazi da parte degli

Usa, con particolare riguardo al comparto automobilistico e alla proposta del

Governo di sospendere il Green deal europeo (Grimaldi – AVS).

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco

Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle misure di sostegno economico a favore

del comparto agroalimentare in relazione alla crisi dei dazi (Vaccari – PD-IDP); sulle

iniziative, anche nell’ambito Ue, per compensare l’impatto negativo dei dazi sulla

filiera agroalimentare (Boschi – IV-C-RE).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a una interrogazione sulle

iniziative volte a scongiurare la distrazione di risorse finanziarie destinate alla tutela

della salute e alle prestazioni sociali per investimenti in ambito militare (Quartini –

M5S).

Com04022qt