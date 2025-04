Com. Consiglio Comunale, prossima seduta lunedì 14 aprile con nove argomenti

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

Wed 09 April 2025 Consiglio Comunale, prossima seduta lunedì 14 aprile con nove argomenti

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi, in seduta

ordinaria, come di consueto nell’aula “Luigi Sturzo” di Palazzo dell’Aquila, alle 20 di lunedì 14 aprile.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 1) Art. 250 comma 2 TUEL – Individuazione, nel

bilancio di previsione finanziario 2025 delle spese da finanziare e determinazione delle fonti di

finanziamento. DDG n. 2090 del 9 dicembre 2024- Fondo di progettazione per la bonifica dei siti

inquinati – Modalità di accesso al fondo di progettazione per la realizzazione di Piani di Indagine

Preliminare sulle discariche dismesse del territorio siciliano. Proposta di ratifica della Delibera di G.M.

n. 32 del 05/03/2025; 2) Ratifica Delibera di Giunta Municipale n.29 del 05/03/2025 avente ad oggetto

“FSC art. 1 comma 449 lett. d-sexies legge 232/2016 – Incremento posti nei servizi educativi – Anno

2025. Variazione di bilancio esercizio finanziario 2025 (art. 250 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 3)

Art. 250 comma 2 TUEL – Individuazione, nel bilancio di previsione finanziario 2025 delle spese da

finanziare e determinazione delle fonti di finanziamento. DDG n. 1539 del 30 dicembre 2024-

Contributo economico per l’esecuzione di interventi emergenziali e per la tutela della pubblica e privata

incolumità per gli effetti causati dagli eventi meteo del 21-22 ottobre e 10-14 novembre 2024. Proposta

di ratifica della Delibera di G.M. n. 44 del 17/03/2025; 4) Art. 250 comma 2 TUEL – Individuazione, nel

bilancio di previsione finanziario 2025 delle spese da finanziare e determinazione delle fonti di

finanziamento. Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza

degli edifici e del territorio per l’anno 2021. – “Fondi del dissesto idrogeologico” – INTEGRAZIONE

ALLE DELIBERE DI G.M. 153/2021 e 251/2022 e RETTIFICA DELLA DELIBERA DI G.M.

10/2025. Proposta di ratifica della Delibera di G.M. n. 43 del 17/03/2025; 5) Ratifica deliberazione della

18/10/2024 notificato al Comune di Caltagirone in data 9/12/2024 numero di protocollo generale 58739-

TUEL”; 6) Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2025 avente ad oggetto ”

Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2025. ai sensi art. 250 comma 2 del Tuel. Sostegno alle

celebrazioni della Settimana Santa nei Comuni siciliani iscritti nel R.E.I.S”; 7) Ratifica della

deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2025 avente ad oggetto “Variazione di bilancio per il

finanziamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo a un esperto profilo “giuridico-amministrativo” per

l’attuazione e gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di programmazione 2021/2027 e degli

interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Profilo Junior”; 8) Ratifica delibera di Giunta

Municipale n. 31 del 5/03/2025 avente ad oggetto “PNRR M5-C3-I3-Agenzia per la coesione territoriale

– Progetto 2023 – PE3- 00107- ACOPE 2.0 – Azioni di contrasto alla povertà educativa -Variazione di

bilancio, esercizio 2025, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del tuel; 9) Ratifica alla deliberazione di Giunta

Comunale n. 30 del 05/03/2025 avente ad oggetto “Variazione di bilancio esercizio 2025, ai sensi

dell’art. 250 comma 2 del TUEL – Gestione in convenzione comunità alloggio “Accoglienza” ed

“Integrazione”.

Caltagirone, 9 aprile 2025