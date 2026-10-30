Francia, allarme rivolte per Halloween: 70.000 poliziotti nelle strade, il governo teme un’ondata di violenza

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez avverte di un rischio «molto elevato» di disordini per sabato 31 ottobre. Manifestazioni limitate nei centri cittadini, controlli rafforzati e tolleranza zero contro saccheggi e devastazioni. La Francia si prepara a un nuovo fine settimana di tensione sociale.
La Francia si prepara a un fine settimana di Halloween ad altissima tensione. Circa 70.000 poliziotti e gendarmi saranno mobilitati sabato 31 ottobre 2026 in tutto il Paese, dopo che il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha lanciato un allarme per il rischio di nuove violenze urbane, saccheggi e scontri con le forze dell’ordine.
La decisione arriva dopo settimane di proteste sociali che hanno attraversato numerose città francesi, culminando il 17 ottobre in gravi disordini, incendi e danneggiamenti.
Secondo quanto riportato da Reuters il 29 ottobre, il ministro ha definito la giornata del 31 ottobre particolarmente rischiosa per l’ordine pubblico, annunciando una risposta molto severa contro eventuali violenze.
La coincidenza tra una nuova mobilitazione nazionale contro il caro vita e i festeggiamenti di Halloween preoccupa soprattutto per le ore serali, quando le autorità temono l’arrivo di gruppi intenzionati a provocare disordini.
Laurent Nuñez lancia l’allarme: «Rischio molto elevato di disordini»
L’allarme è stato formalizzato giovedì 29 ottobre durante una conferenza stampa dedicata al piano di sicurezza nazionale.
Come riferito dall’emittente parlamentare francese LCP, Laurent Nuñez ha descritto la giornata di sabato come particolarmente insolita e caratterizzata da un rischio molto elevato per l’ordine pubblico.
Il ministro ha evidenziato la presenza di numerosi appelli alla mobilitazione diffusi sui social network, alcuni dei quali accompagnati da messaggi che inciterebbero alla violenza.
Secondo Nuñez, diverse convocazioni riguardano gruppi appartenenti all’ultrasinistra, settori dell’estrema sinistra radicalizzata e ambienti dei Gilet gialli più estremisti.
Le autorità temono soprattutto che, dopo le manifestazioni autorizzate durante il giorno, gruppi violenti possano organizzare raduni spontanei nelle principali città.
Il ministro ha assicurato che le forze dell’ordine agiranno con estrema fermezza contro chi tenterà di provocare devastazioni, saccheggi o aggressioni.
Le dichiarazioni rappresentano una valutazione preventiva delle autorità e non significano che nuove rivolte siano inevitabili.
Settantamila agenti mobilitati: il piano straordinario di sicurezza
Per affrontare i rischi, il governo francese ha predisposto un dispositivo di sicurezza eccezionale.
Secondo Le Parisien, saranno mobilitati 70.000 tra poliziotti e gendarmi, con un impiego paragonabile a quello della settimana precedente.
Il dispositivo prevede il coinvolgimento delle unità mobili di ordine pubblico, dei reparti specializzati e delle principali strutture operative della sicurezza nazionale.
Saranno impiegati anche gli uomini del RAID, della BRI e del GIGN, insieme a elicotteri, droni, unità cinofile, reparti a cavallo e mezzi blindati Centaure della gendarmeria.
Le autorità hanno previsto controlli preventivi agli accessi delle città considerate più esposte, oltre a misure di protezione per negozi, centri commerciali, edifici pubblici e infrastrutture.
Una parte degli agenti è stata richiamata dalle ferie per garantire la copertura del servizio.
Il governo punta a impedire che si ripetano le devastazioni registrate durante le precedenti mobilitazioni.
Halloween e social network: gli appelli alla «rivoluzione»
Uno degli elementi che maggiormente preoccupano il Ministero dell’Interno riguarda gli appelli alla mobilitazione diffusi online.
Come riportato da TF1 Info, le autorità hanno individuato convocazioni per sabato sera, in particolare a partire dalle ore 20, con messaggi che richiamano la rivoluzione e l’insurrezione.
Secondo Nuñez, alcuni contenuti inciterebbero apertamente a saccheggi, danneggiamenti e attacchi contro le forze dell’ordine.
Le convocazioni provengono, secondo le autorità, da ambienti dell’ultrasinistra radicale e da alcune reti legate ai Gilet gialli.
Non risultano invece elementi sufficienti, nelle fonti verificate, per attribuire genericamente questi appelli a organizzazioni definite «islamo-fasciste», come sostenuto nel testo di partenza.
Il ministro ha annunciato che i raduni ritenuti finalizzati alla commissione di violenze saranno vietati dalle prefetture.
Le forze dell’ordine potranno intervenire per disperdere le concentrazioni non autorizzate e procedere a fermi in presenza dei presupposti di legge.
Anche l’utilizzo di maschere e travestimenti tipici di Halloween è finito sotto osservazione.
Il governo ha chiarito che la festività non potrà essere utilizzata come giustificazione per nascondere il volto allo scopo di partecipare a disordini.
Manifestazioni fuori dai centri cittadini: restrizioni e polemiche
Il piano di sicurezza prevede anche limitazioni ai percorsi delle manifestazioni.
Secondo la ricostruzione pubblicata da Reuters, le autorità intendono indirizzare i cortei verso zone periferiche, evitando gli attraversamenti dei centri urbani considerati maggiormente esposti a saccheggi e danneggiamenti.
Le autorizzazioni saranno subordinate anche alla capacità degli organizzatori di garantire un adeguato servizio d’ordine.
La questione ha già provocato controversie.
A Parigi, il tribunale amministrativo ha sospeso un provvedimento prefettizio che vietava il percorso Bastille-Nation proposto dalla Confederazione generale del lavoro, la CGT.
Come riportato dall’agenzia Anadolu il 30 ottobre, Nuñez ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione.
Il confronto mette in evidenza la tensione tra due esigenze fondamentali: garantire il diritto costituzionale di manifestare e prevenire episodi di violenza.
Il ministro ha ribadito che le manifestazioni pacifiche potranno svolgersi, purché rispettino le condizioni di sicurezza stabilite dalle autorità.
Il precedente del 17 ottobre: incendi, saccheggi e centinaia di arresti
La mobilitazione straordinaria arriva dopo una serie di manifestazioni che hanno segnato profondamente il clima sociale francese.
Il 17 ottobre si sono verificati gravi disordini in numerose città, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi violenti e forze dell’ordine.
Secondo una ricostruzione dell’Associated Press, alle manifestazioni parteciparono circa 550.000 persone secondo il Ministero dell’Interno, mentre gli organizzatori indicarono una presenza superiore.
La maggioranza dei cortei si svolse pacificamente, ma in diverse città gruppi di manifestanti mascherati attaccarono le forze dell’ordine e danneggiarono edifici pubblici e attività commerciali.
A Parigi furono registrati scontri, lanci di oggetti, interventi con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, oltre alla chiusura di alcune stazioni della metropolitana.
Episodi di violenza si verificarono anche a Lione, Marsiglia, Bordeaux, Lille, Rennes, Tolosa e in altre città.
A Limoges, un incendio colpì il municipio.
Le autorità comunicarono circa 400 arresti durante quella giornata di mobilitazione.
Questi precedenti costituiscono una delle principali motivazioni alla base del rafforzamento del dispositivo di sicurezza previsto per Halloween.
Il 24 ottobre oltre 400.000 manifestanti: la protesta non si ferma
Nonostante le tensioni, il movimento di protesta non si è interrotto.
Sabato 24 ottobre circa 410.000 persone hanno partecipato alle manifestazioni nazionali, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno francese e ripresi da Reuters.
In quell’occasione il governo aveva già mobilitato 70.000 agenti, riuscendo a evitare una ripetizione su larga scala dei saccheggi verificatisi la settimana precedente.
Le mobilitazioni sono alimentate dal malcontento per il costo della vita, i salari, le condizioni dei servizi pubblici e i problemi del sistema scolastico.
Alle proteste partecipano organizzazioni sindacali, studenti, lavoratori e gruppi vicini al movimento dei Gilet gialli.
La presenza di soggetti diversi rende la contestazione articolata e impedisce di ricondurla interamente a una singola organizzazione politica.
Per sabato 31 ottobre sindacati e gruppi studenteschi hanno annunciato nuove manifestazioni, mentre per il 5 novembre è prevista una giornata di sciopero nazionale.
Scontri e feriti: oltre mille agenti colpiti nelle proteste
Il bilancio delle ultime settimane mostra la gravità delle tensioni.
Secondo i dati comunicati da Laurent Nuñez e pubblicati da LCP, dal mese di settembre sono rimasti feriti 1.193 poliziotti e gendarmi nell’ambito delle manifestazioni sociali e delle mobilitazioni studentesche.
Il dato riguarda l’intero periodo di contestazione e non esclusivamente gli incidenti del 17 ottobre.
Le violenze hanno riacceso il dibattito sulle strategie di gestione dell’ordine pubblico e sull’utilizzo degli strumenti antisommossa.
Le organizzazioni sindacali denunciano il rischio che restrizioni troppo ampie possano limitare il diritto di manifestare.
Il governo, invece, insiste sulla necessità di distinguere le proteste pacifiche dai gruppi che ricorrono alla violenza.
Le autorità hanno ribadito che le misure più severe saranno rivolte soprattutto contro chi tenta di trasformare le manifestazioni in occasioni di saccheggio e devastazione.
Francia verso le presidenziali del 2027: il clima politico si fa più teso
La nuova giornata di mobilitazione si inserisce in una fase politica particolarmente delicata.
Mancano circa sei mesi alle elezioni presidenziali francesi del 2027 e il Paese attraversa un periodo segnato da malcontento sociale, conflitti sindacali e contrapposizioni politiche.
Il dibattito coinvolge il governo, le forze di opposizione, le organizzazioni della sinistra e il Rassemblement National, il partito associato a Marine Le Pen.
Le proteste contro il caro vita e le condizioni dei servizi pubblici hanno assunto una dimensione nazionale, mentre il governo cerca di contenere gli episodi di violenza senza compromettere la libertà di manifestazione.
Secondo un approfondimento di Le Monde sulle mobilitazioni del 17 ottobre, il movimento di contestazione ha coinvolto studenti, sindacati e reti di protesta già attive negli anni precedenti.
In questo contesto, la gestione dell’ordine pubblico diventa una delle principali sfide per le istituzioni francesi.
Sabato 31 ottobre sotto osservazione: il governo teme soprattutto la notte
La principale preoccupazione delle autorità riguarda le ore successive alla conclusione dei cortei autorizzati.
Secondo il piano di sicurezza illustrato da TF1 Info, la combinazione tra proteste sociali, raduni serali e festeggiamenti di Halloween potrebbe rendere più difficile distinguere i partecipanti pacifici da eventuali gruppi intenzionati a provocare disordini.
Per questa ragione, i controlli saranno rafforzati già nelle ore precedenti alle manifestazioni.
Particolare attenzione sarà riservata alle aree commerciali, alle piazze principali e ai luoghi individuati attraverso il monitoraggio degli appelli pubblici alla mobilitazione.
Le prefetture potranno introdurre restrizioni mirate, mentre i reparti mobili resteranno pronti a intervenire in caso di violenze.
La polizia nazionale ha indicato nei possibili saccheggi durante le ore serali una delle principali minacce previste per sabato.
Halloween ad alta tensione: la Francia attende un fine settimana decisivo
La Francia arriva dunque alla notte di Halloween con un dispositivo di sicurezza eccezionale e un clima sociale ancora segnato dalle violenze delle ultime settimane.
Settantamila agenti saranno schierati per proteggere le città, garantire lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate e prevenire nuovi episodi di saccheggio.
Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha promesso interventi severi contro eventuali responsabili di disordini, mentre i sindacati continuano a rivendicare il diritto di protestare contro le difficoltà economiche e sociali.
L’allarme delle autorità è elevato, ma l’effettivo andamento della giornata del 31 ottobre resta da verificare: le misure preventive non significano che nuove rivolte siano già in corso.
Il fine settimana rappresenterà un nuovo banco di prova per la capacità delle istituzioni francesi di garantire contemporaneamente sicurezza pubblica e libertà di manifestazione, in un Paese attraversato da tensioni sociali e politiche sempre più profonde.