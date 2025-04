CS Acqualatina – L’Assemblea dei Soci di Acqualatina approva il Bilancio 2024

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 07 April 2025 COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea dei Soci di Acqualatina approva il Bilancio 2024.

L’Ad Patrizia Vasta: “Digitalizzazione, sostenibilità, struttura finanziaria e dialogo sono i pilastri del nostro percorso”.

Latina, 7 aprile 2025 – Si è riunita oggi l’Assemblea dei Soci di Acqualatina per l’approvazione del Bilancio 2024, che chiude con un utile economico di 11,2 milioni di euro (+3,9 milioni di euro rispetto all’anno precedente).

Investimenti e gestione finanziaria

Elemento di rilievo del 2024 è il dato sugli investimenti, che si è attestato a 44 milioni di euro, in aumento di circa l’80% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un ammontare mai raggiunto dalla Società reso possibile dalla spinta all’ammodernamento delle infrastrutture impressa dal socio industriale Italgas.

La straordinarietà di questo risultato testimonia anche l’importante sforzo organizzativo e operativo affrontato per dare seguito alla realizzazione dei progetti strategici finanziati dal PNRR.

I risultati raggiunti nel 2024 scontano ancora l’ingente credito verso i clienti accumulato negli anni precedenti che condiziona la liquidità di cassa e pesa sulla struttura finanziaria della Società.

Obiettivi futuri

«Acqualatina inizia un nuovo corso», ha sottolineato Patrizia Vasta, amministratrice delegata della Società dallo scorso febbraio. «Digitalizzazione, sostenibilità, struttura finanziaria e dialogo con il territorio saranno i pilastri della nostra azione. Affrontiamo sfide importanti per le quali sarà necessario conciliare solidità finanziaria e investimenti previsti al fine di garantire un impegno ancora più rilevante e assicurare un servizio sempre più efficiente alle nostre comunità».

Per il 2025 la Società ha delineato un importante piano di investimenti a medio termine basato su quattro direttrici principali.