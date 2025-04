Giovani protagonisti nel terzo settore. Un seminario sugli esiti del progetto “Siete Presente”

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

progetto “Siete Presente”**

Scritto da Antonio Cannata, domenica 6 aprile 2025 alle 08:43

Mentre è in corso la quarta edizione, “Siete presente”, progetto da

Regione, Giovanisì e Cesvot con le fondazioni bancarie toscane, fa il

punto su come è andata in quella precedente.

Nel 2024, furono 91 le idee che il bando sostenne per valorizzare il

protagonismo giovanile nel Terzo settore in settori chiave come la cultura,

il sociale e l’ambiente. Ora gran parte di quelle idee saranno al centro di

un confronto organizzato per fare un bilancio sugli esiti delle esperienze

che ne sono nate.

L’occasione è il seminario di “restituzione” in programma martedì

prossimo 8 aprile nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

dalle 16 in poi.

Sarà un viaggio pieno di testimonianze, tra cui quelle di numerose ragazze

e ragazzi, degli Enti del Terzo Settore che hanno realizzato i progetti.

Sono previsti i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani,

il presidente di Cesvot Luigi Paccosi, il coordinatore della Consulta delle

Fondazioni bancarie della Toscana Carlo Rossi. In apertura, Elena Pianea,

direttrice della direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport

della Regione Toscana.

Interverranno anche Vanna Profeti del Cesvot e Carlo Andorlini

dell’Università di Firenze. A coordinare ci sarà Riccardo Andreini del

Centro servizi volontariato della Toscana.

Le conclusioni sono affidate a Bernard Dika, portavoce del presidente Giani

e coordinatore del progetto Giovanisì.

“Il protagonismo giovanile nel terzo settore – gli esiti del progetto

“Siete Presente” – 3ª edizione” è rivolto a 60 partecipanti

candidati da enti del terzo settore iscritti al Runts o all’anagrafe delle

onlus con volontari e sede legale in Toscana.

Il seminario sarà trasmesso anche in diretta streaming

Il bando “Siete presente” è promosso dal Cesvot e finanziato da

Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio

dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale con il contributo delle Fondazioni bancarie della Toscana.