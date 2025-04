[Comune Palermo] Mobilità. Limitazione circolazione veicolare via Lydia Tornatore e via Saitta Longhi lavori di scavo

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 ORDINANZA N. 383 del 01/04/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Esperto Geometra Giuseppe Terzo

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta in Via Lydia

Il Responsabile E.Q.

e Lavoro – Staff Capo Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro – Ufficio di Staff Capo

Area Responsabile Suap, Commercio e Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico, ns.

– Vista la richiesta di emissione di nuova Ordinanza di chiusura totale al transito dell’e-distribuzione

– Vista la richiesta di riemissione di nuova Ordinanza di chiusura totale al transito di e-distribuzione

– Vista l’istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;

– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento delle spese di istruttoria

pratica + spese di sopralluogo;

– Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo

– Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – n.276978 del

Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura

Urbana e Rapporti con Reset;

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme

del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con

modificazioni;

modificazioni;

approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,

Segue Ordinanza. n°. 383 del 01/04/2025

da adottare per il segnalamento temporaneo;

– Considerato che l’e-distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto

Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

– Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la

salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla

regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai

lavori;

– Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere la stessa edistribuzione S.p.A. provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica

stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

PROPONE

Per gli scavi di cui all’oggetto, cosi come richiesto dall’e-distribuzione S.p.A., la regolamentazione

viaria e pedonale delle seguenti strade e/o piazze:

Via Lydia Tornatore

per metri lineari 30,00 su sede

stradale (da Cabina Secondaria

esistente a incrocio con Via Saitta

Longhi);

CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Via Saitta Longhi

per metri lineari 70,00 su sede

stradale ( da incrocio con Via Lydia

Tornatore a cassetta stradale in

corrispondenza del civ. 124);

CHIUSUTA TOTALE AL TRANSITO

Via Saitta Longhi

per metri lineari 40,00 su sede

stradale (da cassetta stradale in

corrispondenza del civ. 116 a

cassetta stradale di fronte il civ.

114);

CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale:

 chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori;

 istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 –

24,00;

 divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

 contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale

protetto;

Il Responsabile E.Q.

Firmato da

(Arch.

F. Palazzo)

Francesco Palazzo

Data: 01/04/2025

12:58:52 CEST

IL DIRIGENTE

vista e condivisa la superiore proposta

vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

Segue Ordinanza. n°. 383 del 01/04/2025

ORDINA

L’e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera “F”, del D.L.vo n° 285 del

di Via Lydia Tornatore e Via Saitta Longhi, apposita segnaletica indicante la chiusura al

transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e

consentire l’accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni, nonché

consentire sia l’accesso ai passi carrabili autorizzati, sia l’accesso ai diversamente abili ai

propri stalli e/o proprie abitazioni.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e

prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e

comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune

segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli

al libero transito.

PRESCRIZIONI GENERALI

L’e-distribuzione S.p.A., durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la

necessaria segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con

l’indicazione, su strada, del cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante

i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;

Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e

deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

Segue Ordinanza. n°. 383 del 01/04/2025

Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale- n.