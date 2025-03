(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 UE, VOLPI(FDI), LANDINI MENTITORE SERIALE

“Non bastavano le menzogne sull’argomento lavoro e occupazione smentite puntualmente dai dati, adesso Landini mente anche sull’Europa e sulle risorse impiegate per l’aumento di spese militari. Per fare fronte alle richieste dell’Unione Europea il Governo Meloni non ha speso neanche un euro destinato alle spese sociali e non ha alcuna intenzione di farlo in futuro. Ormai l’opposizione, totalmente senza argomenti, è in mano alle follie di Landini e alle TikToker che guidano le brigate del reddito di cittadinanza”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi

