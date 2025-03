(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 GOVERNO. ALMICI (FDI),OFFESE NON SOLO A ISTITUZIONI MA A INTERO PAESE

“Le scritte comparse a Ozieri contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la deputata Barbara Polo rappresentano un gesto vile, intimidatorio e indegno in una democrazia. Chi pensa di esprimere il dissenso politico attraverso l’odio, la violenza verbale e le minacce, offende non solo le Istituzioni, ma l’intero Paese.

Esprimo piena solidarietà alla collega Barbara Polo, colpita da un attacco ignobile proprio mentre incontrava studenti e giovani in un momento di confronto costruttivo. E rivolgo un pensiero di vicinanza e sostegno alla Presidente Meloni, oggetto di un linguaggio carico di odio che non ha nulla a che fare con la libertà di espressione o il confronto democratico. Fratelli d’Italia non si farà intimidire. Continueremo a lavorare con determinazione, nel rispetto delle regole e delle Istituzioni, per un’Italia più forte, più libera e più giusta”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati