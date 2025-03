(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 BEKO. BALDELLI (FDI): “SINISTRA HA SVENDUTO LAVORATORI, GOVERNO MELONI LI DIFENDE”

“ Ricci oggi si preoccupa delle sorti dei lavoratori e questo è bene ma ci permettiamo di chiedergli: dov’era quando il governo Renzi definiva l’acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool ‘un’operazione fantastica’? Quella stessa ‘operazione fantastica’ è costata al territorio fabrianese la chiusura dello stabilimento di Albacina e il taglio di 500 impiegati nella sede centrale. Un disastro industriale e occupazionale che porta la firma della sinistra e del silenzio assordante di chi oggi si improvvisa paladino dei lavoratori”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli. “A differenza di chi si è voltato dall’altra parte – prosegue Baldelli – questo Governo ha agito con fermezza, introducendo la golden power per tutelare il settore dell’elettrodomestico, finalmente riconosciuto come strategico per l’Italia. All’inizio Beko ha dichiarato 1.900 esuberi con la chiusura dei siti di Siena e Comunanza. Oggi, grazie a sei mesi di trattative serrate, siamo riusciti a ridurre gli esuberi di circa 1.000 unità, a salvaguardare il sito di Comunanza e ad avviare la reindustrializzazione dello stabilimento di Siena con il supporto di Sernet e Invitalia. Si sta lavorando senza sosta per ridurre ulteriormente l’impatto sul sito impiegatizio di Fabriano, già colpito duramente anni fa proprio nell’indifferenza del governo di centrosinistra, che permise alle multinazionali di saccheggiare marchi e know-how del made in Italy. Fabriano, culla del settore, è stata tradita da chi oggi pretende di dare lezioni. “E infine – conclude Baldelli – un’ultima osservazione: non ho mai visto Ricci partecipare a una sola vertenza. Oggi si accorge dei problemi dei lavoratori solo perché è in corsa per la presidenza della Regione Marche. Troppo comodo. I marchigiani meritano serietà, non passerelle elettorali”.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati