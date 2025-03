Agenzia regionale 391.25 leo_sistema zerosei a lecce e bari

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Sistema integrato di educazione e istruzione Zerosei: l’assessore Sebastiano Leo incontra i Comuni pugliesi

Sono due le tappe lanciate dall’assessore regionale Sebastiano Leo per fare il punto con i Comuni della Puglia sullo stato dell’arte del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Un lavoro importante portato avanti in questi anni, reso possibile proprio da una metodologia di lavoro condivisa con i territori, di cui questi due eventi rappresentano l’ulteriore tassello per la raccolta di contributi e fabbisogni.

“Nonostante a livello nazionale le risorse destinate al Fondo zerosei si riducano di anno in anno, la Puglia continua a lavorare in una logica di potenziamento e miglioramento del sistema zerosei, consolidando sempre di più il percorso di ascolto dei territori e degli enti locali. In queste due tappe, oltre a raccogliere le eventuali istanze, racconteremo anche degli interventi particolarmente significativi realizzati da alcuni comuni che hanno portato la Puglia a compiere degli importanti passi in avanti in materia di educazione e istruzione, consolidandosi come buona pratica capace di suscitare interesse a livello nazionale” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo.