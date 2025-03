Dal 1° aprile nuovi codici Ateco: due webinar formativi gratuiti per le imprese, i professionisti e le associazioni di Imperia, La Spezia e Savona

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 28 MARZO 2025

Dal 1° aprile nuovi codici Ateco: due webinar formativi gratuiti

per imprese, professionisti e associazioni

Appuntamento lunedì 14 o martedì 15 aprile 2025

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda a tutte le imprese la possibilità di iscriversi a due webinar

dedicati alla nuova classificazione Ateco (identifica l’attività dell’impresa) che, sviluppata dall’Istat, verrà

adottata dal 1° aprile prossimo. “La nuova classificazione – spiega la Camera di Commercio – consentirà di

rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte dalle imprese e dovrà essere utilizzata

per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale”.

“Nuova codifica Ateco 2025: la riclassificazione e il nuovo servizio di rettifica”, è il titolo dei due webinar:

organizzati da Infocamere, si terranno su piattaforma Zoom lunedì 14 aprile, dalle 10 alle 12, oppure martedì

15 aprile sempre dalle 10 alle 12. Gli incontri, gratuiti, sono rivolti a imprese, professionisti e associazioni per

spiegare cosa comporti l’adozione della nuova codifica nel Registro imprese.

Gli incontri faranno quindi focus su: modalità di riclassificazione delle attività; presentazione del nuovo

servizio Rettifica Ateco 2025 predisposto per consentire, in casi specifici, la modifica del codice Ateco 2025

attribuito per effetto della riclassificazione.

Per partecipare ai webinar occorre registrarsi. I link di registrazione si trovano sul sito della Camera di

Commercio Riviere di Liguria alla seguente pagina:

https://www.rivlig.camcom.gov.it/eventi/la-nuova-codifica-ateco-2025-la-riclassificazione-e-il-nuovoservizio-rettifica-webinar-imprese-e

Cosa è la nuova classificazione

La nuova classificazione sostituisce la precedente Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 ed è in linea con i nuovi

parametri stabiliti dai regolamenti europei. Sviluppata da Istat, in collaborazione con altri enti istituzionali,

Ateco 2025 è il risultato di un’operazione di revisione effettuata da un Comitato inter istituzionale: in tale sede

Istat, Sistema camerale (Camere di Commercio, Unioncamere e InfoCamere) e Sistema fiscale (Agenzia delle

entrate e Sogei) hanno concordato una strategia comune per ottimizzare il lavoro di implementazione nei