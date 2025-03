Convocazione Consiglio provincialel

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

Convocazione del Consiglio Provinciale.

Comunico che il Consiglio Provinciale e’ convocato per il giorno di:

Venerdì 4 Aprile 2025 – ore 10.30

presso la sede della Provincia di Novara – Piazza Matteotti n. 1, per la trattazione di quanto indicato

nell’allegato ordine del giorno.

L’evento potra’ essere seguito sul canale youtube al link gia’ pubblicato sul sito dell’Ente.

Nell’invitare le SS.LL. alla seduta, invio cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Federico Binatti)

Firmato digitalmente

CONSIGLIO PROVINCIALE

“Elenco delle proposte in O.d.G.”

Data seduta: 04/04/2025

Ore: 10:30

Proposta n.

2025/783

Tipo Pr.:

COMUNICAZIONI

Oggetto:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Proposta n.

2025/503

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/761

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/841

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/842

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/843

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/870

Tipo Pr.:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:

Proposta n.

2025/156

Tipo Pr.:

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE SITI IN

C.SO CAVALLOTTI N. 31 SCALA C.

Proposta n.

2025/735

Tipo Pr.:

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA DI

TERRENI DELLA S.P. 43 “MIASINO-AMENO-BOLZANO NOVARESE” NEL TERRITORIO

DEL COMUNE DI AMENO.

Proposta n.

2025/738

Tipo Pr.:

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA DI

TERRENI DELLA S.P. 4/II “OVESTICINO” – II TRONCO NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI CAMERI.

Proposta n.

2025/580

Tipo Pr.:

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

MODIFICA ART. 8, COMMI 4 E 7, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI

INTERNI.

