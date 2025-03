[Comune Palermo] Mobilità. Aggiornamento cronoprogramma dei lavori di Ponte Corleone

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

ORDINANZA N° 373 del 27/03/2025

Responsabile U.O. Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

OGGETTO: DG 162/20 Lotto 1 – “Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione

straordinaria del corpo stradale Lotto 1 Rete Palermo – Contratto repertorio 85459 del 05/10/2021”. Codice

CIG B44243A007 – Lavori di costruzione dei Ponti Laterali sul fiume Oreto – in attuazione del protocollo

SIMEPA00005 – SIMSPA00920. Richiesta di rilascio ordinanza a parziale rettifica dell’O.D. n. 325 del

14/03/2025 per aggiornamento calendario lavori.

Il Responsabile E.Q.

Palermo, acquisita al ns. Protocollo n. 228427 del 14/03/2025, con allegata la nota dell’Impresa esecutrice dei

lavori di cui all’oggetto, si chiede il rilascio dell’ordinanza per demolizione dello sbalzo (marciapiede) in c.a.

della carreggiata direzione Catania (lato monte), al fine di consentire lo svolgimento delle previste attività che

dovranno avvenire sia in orario notturno che diurno, verrà modificato il traffico veicolare sul piano viabile

della carreggiata direzione Catania in corrispondenza della corsia lato monte secondo lo schema riportato nella

planimetria allegata (v. tav. 16 ter). Lo schema di traffico veicolare, che sarà regolato da apposita segnaletica

secondo quanto previsto dalla tavola 16 ter del Codice della Strada, consentirà il rispetto delle condizioni di

carico individuate dall’Ordinanza Dirigenziale n. 1677 del 20/12/2023;

Considerato che con la nota dell’ANAS prot. CDG.ST PA.REGISTRO UFFICIALE.U. 272910 del

27-03-2025, a firma dell’ ing. F.A. nella qualità di R.U.P. dell’ANAS e del Responsabile Area Gestione Rete

Palermo, acquisita al ns. Protocollo AREG/2025/300155 del 27/03/2025, si comunica che è stato necessario

procedere alla riprogrammazione delle attività autorizzate con Ordinanza Dirigenziale n. 325 del 14/03/2025,

nell’ambito dei lavori di costruzione dei ponti laterali al Ponte Corleone, avanzando la richiesta di

rimodulazione della citata Ordinanza secondo la nuova calendarizzazione;

Vista l’O.D. n° 1677 del 20/12/2023;

Vista l’O.D. n. 325 del 14/03/2025;

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del

disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del

“Regolamento di esecuzione e di attuazione” del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

modificazioni;

Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo;

Considerato che l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto

Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

Considerato che l’esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia

della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della

circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori;

Considerato che per agevolare il flusso viario in prossimità dell’area di cantiere la stessa impresa provvederà,

a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o

deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

Propone

Fermo restando le limitazioni disposte con O.D. n° 1677 del 20/12/2023 a parziale rettifica dell’O.D. n.

325 del 14/03/2025: Viale Regione Siciliana direzione Catania del Ponte Corleone in corrispondenza

della corsia di marcia lato monte, dal 31 marzo 2025 sino al 17/05/2025 secondo il seguente

cronoprogramma dei lavori, planimetria e schema viario di cantiere ai sensi del DM 10/07/2002;

Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal Codice della

Strada nello schema riportato nella planimetria allegata (v. tav. 16 ter), con Chiusura al transito veicolare

non contemporaneo della corsia o porzioni di essa, per i lavori di cui in premessa, mediate cantieri mobili

come da tavola allegata.

Il Responsabile E.Q.

Firmato

Arch.

F. Palazzo

Francesco Palazzo

Data: 27/03/2025

12:55:11 CET

IL DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

Fermo restando le limitazioni disposte con O.D. n° 1677 del 20/12/2023 a parziale rettifica

dell’O.D. n. 325 del 14/03/2025:

Viale Regione Siciliana direzione Catania del Ponte Corleone in corrispondenza della corsia

di marcia lato monte, dal 31 marzo 2025 sino al 17/05/2025 secondo il seguente

cronoprogramma dei lavori, planimetria e schema viario di cantiere ai sensi del DM

10/07/2002:

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria

Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal Codice

della Strada nello schema riportato nella planimetria allegata (v. tav. 16 ter), con Chiusura al

transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa, per i lavori di cui in

premessa, mediate cantieri mobili come da tavola allegata.

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI PROVVEDERA’ AD OSCURARE LA

SEGNALETICA STRADALE IN CONTRASTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO,

ALTRESÌ A POSIZIONARE LA SEGNALETICA DI PREAVVISO CIRCA LA PRESENZA DEL

CANTIERE – VEDASI ART. 39 (ART. 21 CDS) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL

CODICE DELLA STRADA DPR 16/12/1992 n. 495.

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria

L’AREA DI CANTIERE DOVRA’ ESSERE SEGNALATA E RECINTATA, FORNITA DI

OPPORTUNE SEGNALAZIONI REGOLAMENTARI ANCHE LUMINOSI INERENTI LA

ZONA INTERESSATA DAI LAVORI LUNGO LA QUALE SIANO EVIDENZIATI TUTTI GLI

OSTACOLI.

L’IMPRESA DURANTE IL CORSO DEI LAVORI IN CASO DI NECESSITÀ, PROVVEDERÀ A

CONTATTARE E CHIEDERE L’ASSISTENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER

L’EVENTUALE DEVIAZIONE TEMPORANEAMEA DEL TRAFFICO VEICOLARE.

PRESCRIZIONI GENERALI

L’Impresa durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

– Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell’area di cantiere anche la necessaria

segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con l’indicazione, su strada, del

cantiere mediante l’apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata

degli stessi;

– Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non

interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e

deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;

– Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori

sulla sede stradale, l’incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della

circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è

direttamente responsabile.

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto

Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;

Dall’Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso ed i mezzi della

Ditta esecutrice, necessari per l’esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti

segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell’inizio dei lavori