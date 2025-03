[Comune Palermo] Lavori pubblici di rifacimento stradale – Dichiarazione consigliere Zacco

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 «Esprimo il mio apprezzamento per l’operato dell’assessore Totò Orlando e

per il lavoro sinergico del Consiglio Comunale che ha permesso di stanziare

le somme necessarie alla manutenzione straordinaria di importanti arterie

cittadine.

Grazie a questo intervento, strade fondamentali come via Alcide De Gasperi,

via Croce Rossa e corso Alberto Amedeo saranno finalmente oggetto di un

intervento di riqualificazione atteso da anni.

Questi lavori non solo restituiscono decoro urbano e sicurezza alla

viabilità, ma rappresentano anche una risposta concreta alle esigenze di

migliaia di residenti, lavoratori e commercianti che quotidianamente

attraversano queste strade. La cura delle infrastrutture urbane è un segno

di attenzione verso il territorio e le sue potenzialità.

Un ringraziamento va anche agli uffici tecnici che con impegno portano a

termine tutti i progetti programmati».

Lo dichiara il consigliere e presidente della VI commissione consiliare,

Ottavio Zacco.

