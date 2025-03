CS ABRUZZO-MANOVRA, D’ADDAZIO (FDI) REPLICA A D’AMICO

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Manovra, D’Addazio (FdI): “Invito D’Amico a un confronto pubblico per

chiarire la verità sulla riforma Marsilio”*

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, *Leonardo D’Addazio*,

replica con fermezza alle dichiarazioni del professor *Luciano D’Amico*,

esponente del Partito Democratico, che ha affermato che il ceto medio

perderebbe 715 euro l’anno con la riforma proposta dal presidente *Marco

Marsilio. *”Invito il professor D’Amico – afferma D’Addazio – a un

confronto pubblico sul tema, perché quanto dichiarato non corrisponde alla

realtà o si riferisce a un periodo antecedente alla legge regionale 44 del

2006, quando il governatore *Del Turco, *con la maggioranza di

centro-sinistra, aumentò l’addizionale regionale dello 0,5 rispetto

all’aliquota base. Questo aumento fu reso possibile dal governo nazionale

dell’epoca, guidato da *Romano Prodi*”. Il Consigliere sottolinea la

necessità di una valutazione oggettiva della riforma approvata in Giunta.

“Ritengo il professor D’Amico – aggiunge l’esponente FdI – una persona

politicamente corretta ma in questo caso la sua analisi non tiene conto del

contesto attuale e sembra basarsi su un anno di riferimento non chiaro. È

fondamentale avere un confronto su dati reali e aggiornati”. D’Addazio, ex

sindacalista, rimarca il quadro del 2006, quando i sindacati

“appoggiarono l’aumento dell’addizionale regionale perché contestuale alla

riforma Irpef nazionale, chiamata ‘Ridistribuzione del reddito’ ma che di

ridistribuzione non aveva nulla. E’ importante – sottolinea – non

dimenticare questi precedenti per comprendere meglio gli scenari storici e

politici. La riforma Marsilio – torna ad evidenziare – è stata pensata per

garantire equità fiscale. Sono per un contraddittorio, con il professor

D’Amico e le opposizioni, serio e trasparente, evitando ricostruzioni

fuorvianti e strumentali, confronto che sarà mia premura proporre in sede

di Consiglio regionale, dati alla mano”, conclude D’Addazio.

Pescara, 27 marzo 2025

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne