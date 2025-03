[Comune Palermo] Mondello. Limitazione della circolazione veicolare e pedonale in un tratto di viale Regina Elena per il Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Roving

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA,

DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria

Città di Palermo

ORDINANZA N° 364 del 25/03/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare e pedonale in un tratto di Viale Regina Elena per

lo svolgimento del “Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Roving”, nei giorni 27-28-29-30 Marzo

2025. Revoca OD n.° 336 del 19/03/2025 e OD n° 345 del 20/03/2025.

Il Responsabile E.Q.

VISTA la nota dell’ASD Canottieri Mondello Protocollo AREG/2025/286963 del 24/03/2025, con la

quale si chiede la richiesta di modifica ordinanza n°345 del 20/03/2025 coorganizzazione evento sportivo

a mezzo fornitura servizi 27-28-29-30 Marzo 2025;

VISTA la nota dell’ASD Canottieri Mondello Protocollo AREG/2025/193736 del 25/02/2025, relativa

alla manifestazione di cui si fa riferimento in oggetto;

CONSIDERATO che la manifestazione con mail del 03/03/2025, ha acquisito i relativi pareri degli

Assessori al Traffico e allo Sport;

VISTA la mail del 18/03/2025 con la quale l’Assessore al Traffico, avuta la condivisione da parte del

Sig. Sindaco dispone l’emissione della necessaria Ordinanza Dirigenziale;

VISTE le OD n.° 336 del 19/03/2025 e OD n° 345 del 20/03/2025;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del

sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, sui luoghi non si sono ravvisati motivi ostativi per

consentire lo svolgimento della manifestazione, a salvaguardia della Pubblica incolumità;

RITENUTO che per lo svolgimento della manifestazione occorre prevedere limitazioni della

circolazione e misure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità, prevedendo che sia un richiamo

che attiri un numeroso pubblico;

Propone

Revoca OD n.° 336 del 19/03/2025 e OD n° 345 del 20/03/2025

Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dei giorni 27-28-29-30 Marzo 2025, cosi come rappresentato nella

planimetria allegata parte integrante del provvedimento:

VIALE REGINA ELENA Tratto compreso tra la viale delle Rose (esclusa) e la Via Glauco

(esclusa):

Istituzione del divieto di sosta con Rimozione Coatta e chiusura al transito veicolare.

Il Responsabile E.Q.

Firmato

Arch.

F. Palazzo

Francesco Palazzo

Data: 25/03/2025

13:03:12 CET

IL DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

Revoca OD n.° 336 del 19/03/2025 e OD n° 345 del 20/03/2025.

Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dei giorni 27-28-29-30 Marzo 2025, cosi come rappresentato nella

planimetria allegata parte integrante del provvedimento:

Segue O.D. 364 del 25/03/2025

VIALE REGINA ELENA Tratto compreso tra la viale delle Rose (esclusa) e la Via Glauco

(esclusa):

Istituzione del divieto di sosta con Rimozione Coatta e chiusura al transito veicolare.

LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE

DEL SUOLO PUBBLICO ED È SUBORDINATA AI PARERI DI ALTRI ORGANI CHE HANNO

TITOLO AD AUTORIZZARE LA MANIFESTAZIONE (Prefettura, Questura, Sovrintendenza,

BB.CC.AA. etc.) CHE POTRANNO RICHIEDERE L’INSTALLAZIONE DI BARRIERE

INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVIA SALVAGUARDIA DEI PARTECIPANTI;

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione, inerente ad eventuali occupazioni del

suolo pubblico, che dovrà essere rilasciata dal Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico

e Pubblicità, presso il quale il richiedente/organizzazione provvederà ad assolvere gli

adempimenti amministrativi eventualmente dovuti.

L’Organizzazione curerà a proprie spese la collocazione della segnaletica ed il

transennamento dell’area interessata dalla manifestazione;

L’Organizzazione avrà l’obbligo di comunicare l’inizio della manifestazione all’A.M.A.T.

affinché provveda a modificare ove necessario i percorsi delle linee di trasporto pubblico

durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie

interessate.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi

sospesa.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente

provvedimento, come previsto dall’art. i 2 del citato D.L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37-3° comma C.d.S, è ammesso ricorso gerarchico al

soggetto competente secondo le formalità e gli effetti dì cui all’art. 74 del Reg.

Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni,

dalla data di notifica della stessa. Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del

presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art,12 del citato D.L.vo.

Sì trasmette inoltre all’AMAT, alla RAP, all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alle

Circoscrizione/i.

Segue O.D. 364 del 25/03/2025

IL Dirigente

Arch. A. Carollo

Firmato da

Alessandro Carollo

Data: 25/03/2025

18:55:23 CET