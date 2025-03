(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 **Giovedì 27 a Santa Fiora (GR) per imparare com’è facile il digitale**

/Scritto da Tiziano Carradori, mercoledì 26 marzo 2025 alle 14:37/

“Anche a Santa Fiora il digitale è facile” è il titolo di un incontro

aperto al pubblico che si svolgerà giovedì 27 marzo a partire dalle

10.30, presso la Sala del popolo in piazza Garibaldi 25 a Santa Fiora (GR)

dove verranno illustrati temi come l’identità digitale, lo Spid e i

servizi digitali per la sanità e gli anziani.

L’evento è stato organizzato dalla Regione Toscana che ha scelto il Comune

di Santa Fiora per la settima tappa di un tour che toccherà tutta la

Toscana.

All’iniziativa interverranno Gianluca Vannuccini, dirigente

dell’assessorato regionale alla digitalizzazione, il vicesindaco di Santa

Fiora, Francesco Biondi e Franco Menichetti, segretario dello Spi Cgil Lega

Amiata.