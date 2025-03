[Comune Palermo] Costa Sud. Approvazione variante urbanistica. Dichiarazione gruppi di opposizione

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 “Come forze di opposizione esprimiamo soddisfazione per il voto odierno,

che sancisce e completa un lavoro che abbiamo con convinzione e

determinazione portato avanti per mesi. Il nostro obiettivo principale è

stato garantire che gli interventi sulla costa sud della città avessero un

valore ambientale e sostenibile prioritario. In questo percorso, abbiamo

ottenuto risultati importanti, tra cui la verifica della legittimità e la

demolizione di tutte le strutture abusive, attraverso un emendamento che

abbiamo presentato, votato all’unanimità e oggi confermato e supportato

anche dai fondi necessari.

Con gli emendamenti e il voto odierno abbiamo ottenuto la garanzia del

valore imprescindibile di legalità e vera riqualificazione ambientale.

Inoltre, il voto di oggi ha confermato un’altra delle nostre richieste,

anch’essa ottenuta grazie a un emendamento correttivo: la decisione di

posizionare i parcheggi sul lato monte di via Messina Marine. Questo

intervento, oltre a migliorare la sicurezza e la funzionalità della zona,

garantirà la massima fruibilità del parco e del mare, sia dal punto di

vista fisico che visivo.

Siamo soddisfatti anche per il fatto che tutto il consiglio comunale ha

respinto tutte quelle osservazioni che sembravano più orientate a

soddisfare interessi privati che pubblici. In questo modo, abbiamo tutelato

l’interesse collettivo e l’ambiente.

Infine, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per le richieste della

Consulta delle Biciclette, che sono state accolte e che contribuiranno a

fare della pista ciclabile un vero e proprio incentivo per l’uso quotidiano

delle biciclette come mezzo di trasporto, migliorando la mobilità

sostenibile nella nostra città.

In sintesi, il voto di oggi rappresenta un passo avanti per la tutela

dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale, senza

dimenticare la necessità di garantire legalità e inclusività nei progetti

urbani”

Lo hanno dichiarato le consigliere i consiglieri dei gruppi di opposizione

in Consiglio comunale.

(Partito Democratico): Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, (Movimento 5

Stelle): Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli,

(AVS): Giambrone e Mangano,

(Oso): Argiroffi e Forello

(Gruppo Misto): Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo