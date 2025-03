RAI, M5S: TUTTO FERMO TRANNE SPARTIZIONE POLTRONE

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. – “In Rai si moltiplicano gli allarmi. Oggi il Foglio riporta che direttori, sindacati e corrispondenti sono sul piede di guerra contro i nuovi poteri di Monica Maggioni. Una concentrazione di potere che rischia di compromettere pluralismo e indipendenza. Con una Vigilanza ormai paralizzata, viene da chiedersi come sia possibile che l’amministratore delegato non senta il dovere di rispondere a una richiesta di disponibilità a venire in audizione del Parlamento, evidentemente non ha l’autorizzazione di Gasparri e Montaruli? Peccato che proprio Gasparri, in prima fila nel blocco della vigilanza, continui a usarla per fare quesiti strampalati alla Rai per lo più contro Report, la sua ossessione. E allora chiediamo pubblicamente a Giampaolo Rossi: perché e con quali criteri è stato deciso l’upgrade di Stefano Coletta? E quale sarebbe il ruolo, non meglio identificato, di Monica Maggioni? Secondo quali criteri meritocratici Paolo Petrecca è andato a Rai Sport? La lista sarebbe lunga, ma per ora ci fermiamo qui… La Rai è ferma. La Vigilanza è ferma. La riforma è ferma. L’unica cosa che continua a funzionare è la spartizione delle poltrone”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

