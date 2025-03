(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 **Danni maltempo in Mugello, mercoledì 26 il punto con i Comuni**

/Scritto da Pamela Pucci, martedì 25 marzo 2025 alle 16:57/

Il punto sulla situazione idrogeologica, sulla viabilità e sulle ferrovie

in Mugello, i danni censiti ad oggi, gli interventi strutturali necessari

per il ripristino, la stima somme urgenze: tutto questo sarà oggetto

domani di un vetrice tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

e i sindaci del Mugello, convocati a palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.

A seguire, alle ore 12 circa, è prevista una conferenza stampa in Sala

Pegaso. I giornalisti sono invitati a partecipare.

