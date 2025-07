AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDI’ 10 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

PRESIDENTE

📌 12 – Avellino, Santuario del SS. Rosario – Indirizzo di saluto alla cerimonia di traslazione delle spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis

AULA

📌 Decreto infrastutture:

12.20 Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia

14 Votazione per appello nominale

15 Seguito dell’esame

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio – Presentazione del rapporto “Ecomafia 2025. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”. Partecipa la segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

📌15 Sala della Regina –”Presentazione del secondo rapporto annuale dell’Osservatorio permanente sull’adozione e l’integrazione della intelligenza artificiale”

📌15 Sala Matteotti –”La conceria di Pompei. Storia di un restauro esemplare”

COMMISSIONI

📌8.30_Affari esteri Camera Senato e Diritti umani Senato_Audizione di Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i rifugiati

📌8.30_Antimafia_Audizione di Clara Vaccaro, prefetto di Reggio Calabria

📌9.30_Rischio idrogeologico_Audizione di Ezio Piantedosi, Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geometri

📌10_Agricoltura_Associazioni agricole in tema di governance dei dati e dell’interoperabilità

📌10 o Termine votazioni mattina Assemblee_Covid_Esame testimoniale Vincenzo Lo Cascio e Francesco Peluso

📌11.30_Lavoro_Sostegno ai lavoratori in imprese in fase di ristrutturazione: audizione CNEL

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Dati della pubblica amministrazione sono un bene comune. Elisabetta Piccolotti

📌13 Associazione Comuni Virtuosi: Give Back aree interne. Ilenia Malavasi

📌14.30 “80 passi in rete – Vite oltre gli ostacoli” di Aldo Balestra. Martina Semenzato

📌17.30 Made in Italy in the Word: Sostegno alla Produzione Italiana per la Tutela del Made in Italy. Deborah Bergamini